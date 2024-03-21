НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

зап.

 752мм 55%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,69
EUR 100,61
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Экс-главу дептранса Новосибирска отправили в СИЗО

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Похождения Кологривого
Дома, о которых все говорят
Скандалы министра Архипова
Доступное протезирование зубов
Бросила работу ради сыров
Необычная мастерская
Тонкости русского языка
НГС в Telegram
Происшествия

Сибирячка обвинила мужчину, что он ударил ее дочь на фудкорте в популярном ТРК — видео конфликта

Женщина обратилась в полицию

2 527
15 комментариев
Конфликт произошел в ТРК «Голден Парк»

Жительница Новосибирска обвинила мужчину в том, что он ударил ее дочь-подростка на фудкорте в ТРК «Голден Парк». Женщина написала заявление в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.

— Заявление было принято. Полицейские начали проверку, в ходе которой изучена видеофиксация и проведен ряд других мероприятий, — отметили в пресс-службе. — Выдавалось направление на судебно-медицинскую экспертизу. К настоящему времени вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое направлено в надзорный орган с ходатайством об отмене.

Как сообщает издание Infopro54, со ссылкой на мать девочки, ее ребенок отдыхал на фудкорте вместе с подругами. По версии женщины, когда компания направлялась к выходу, некая девушка ставила на раздачу подносы, и посуда посыпалась на пол. В тот момент девочки громко разговаривали и смеялись. Вскоре после этого супруг посетительницы с подносами якобы подошел к дочери сибирячки и ударил ее в грудь. В ролике, который опубликовало издание, видно, как мужчина и подросток оказались друг напротив друга. При этом, считает собеседница, его жена стала оскорблять школьниц, однако каких-либо подтверждений этим словам не предоставляется.

Видео с места

В агентстве «Бэст», которое осуществляет охрану «Голден Парк», НГС уточнили, что на фудкорте случился некий конфликт, связанный с девочкой, мужчиной и женщиной, но о его подробностях не сообщают.

Если вы стали очевидцем конфликта или знакомы с его участниками, обратитесь в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В прошлом году в центре Новосибирска мужчина несколько раз ударил девочку по голове. При этом он громко кричал.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Конфликт Новосибирск ТЦ Видео
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Станислав, 50

Владимир, 61

Светлана, 39

Василий, 59

Timur, 35

Игорь, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление