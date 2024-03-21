Сибирячка обвинила мужчину, что он ударил ее дочь на фудкорте в популярном ТРК — видео конфликта

— Заявление было принято. Полицейские начали проверку, в ходе которой изучена видеофиксация и проведен ряд других мероприятий, — отметили в пресс-службе. — Выдавалось направление на судебно-медицинскую экспертизу. К настоящему времени вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое направлено в надзорный орган с ходатайством об отмене.

Как сообщает издание Infopro54, со ссылкой на мать девочки, ее ребенок отдыхал на фудкорте вместе с подругами. По версии женщины, когда компания направлялась к выходу, некая девушка ставила на раздачу подносы, и посуда посыпалась на пол. В тот момент девочки громко разговаривали и смеялись. Вскоре после этого супруг посетительницы с подносами якобы подошел к дочери сибирячки и ударил ее в грудь. В ролике, который опубликовало издание, видно, как мужчина и подросток оказались друг напротив друга. При этом, считает собеседница, его жена стала оскорблять школьниц, однако каких-либо подтверждений этим словам не предоставляется.