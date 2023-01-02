«Мать смотрела, как отец избивает дочь»: в центре Новосибирска мужчина несколько раз ударил девочку по голове

Вечером 1 января в Новосибирске рядом с ТРЦ «Галерея» сибирячка Елена увидела, как мужчина наносит удары по лицу девочке, которой на вид около 3 лет. Женщина сняла этот момент на видео и обратилась в полицию.
Инцидент произошел около 21:45 рядом со входом в торговый центр.
— Я была в ТРЦ «Галерея». Выходила из центра и услышала за спиной душераздирающие крики ребенка. Я разворачиваюсь и вижу, что мужчина избивает ребенка. Сначала она стояла, он ей наносил удары по голове, взял на руки и точно так же стал бить. Я начала это снимать, чтобы полиции было что показать. Стала подходить, он выразился нецензурной лексикой. Там мужчины выходили взрослые, я им кричала: «Помогите, помогите!», просто все проходили мимо, никто не помог, — рассказала Елена корреспонденту НГС.
Женщина вызвала полицию и просила сотрудников быть на связи. По словам Елены, мужчина продолжал бить ребенка. Рядом была мать девочки с сыном, который выглядел младше девочки.
— Мать держала сына, при этом она наблюдала за происходящим, как отец дочь избивает. Уже в полиции выяснилось, что это родители, — пояснила Елена.
Затем женщина сказала паре, что вызвала полицию, после чего они с дочерью и сыном начали уходить в сторону Центрального рынка. Елена пошла за ними. С ее слов, в это время родители девочки кричали на свидетельницу и угрожали ей. Затем на место приехала полиция, Елена показала сотрудникам видео, на котором отец бил девочку по голове.
— В какой-то момент мать девочки на меня кинулась. Она мне по лицу ударила, руку вывернула. Полицейские ее стали держать, в этот момент отец начал на меня кидаться, — говорит сибирячка.
Мужчину и женщину посадили в машину полиции. Елена дошла до отдела пешком, написала заявление.
— Отец даже полиции говорил: «Это мой ребенок, я воспитываю ее как хочу» и всё в таком духе. Он даже не отрицал, — добавила Елена.
Сама женщина сегодня отправилась на медицинское освидетельствование, потому что мать девочки ударила ее по лицу. Факт происшествия подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области:
— Сообщение в полицию поступало. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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