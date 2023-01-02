«Мать смотрела, как отец избивает дочь»: в центре Новосибирска мужчина несколько раз ударил девочку по голове

Женщина вызвала полицию и просила сотрудников быть на связи. По словам Елены, мужчина продолжал бить ребенка. Рядом была мать девочки с сыном, который выглядел младше девочки.



— Мать держала сына, при этом она наблюдала за происходящим, как отец дочь избивает. Уже в полиции выяснилось, что это родители, — пояснила Елена.

