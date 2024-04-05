«Шагнула в лифт и получила удар по голове»: мужчина напал на сибирячку в подъезде — ее увезла скорая

Девушка смогла увидеть, на каком этаже живет мужчина, который на нее кинулся Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске на сибирячку напал мужчина в лифте. Инцидент произошел в доме на улице Татьяны Снежиной, 25/2 вчера, 4 апреля, около 13:00. Своей историей она поделилась в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».



— На меня в лифте, вызванном на 9-й этаж, напал мужчина. Шагнула в лифт и сразу же получила удар по голове. В его руке были ключи, получила глубокий порез на лбу. Говорить не может, только мычит. Не дала ему нажать другой этаж, доехали до первого, вытолкала его на улицу, позвонила в полицию, — объяснила пострадавшая Дина.

Она добавила, что в итоге подошла женщина и нападавший ее узнал. Она увела его в подъезд.

— На мои вопросы, из какой они квартиры, она не отвечала, делала вид, что не понимает по-русски. Но я не дала закрыться лифту, увидела, что нажат третий этаж. Судя по всему, его оставили дома одного, а он нашел ключи и вышел погулять, — отметила сибирячка.

Корреспонденту НГС она объяснила, что полиция приезжала на место. Сотрудники сказали, что разбираться в ситуации будет участковый.

— Я в целом в порядке, увезли на скорой, но сотрясения нет, — добавила девушка.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что заявление от девушки принято и зарегистрировано в установленном порядке.

— Проводится проверка, заявительнице будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства все устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — объяснили в полиции.

В середине января в Новосибирске около стоматологической поликлиники № 6 на улице Нарымской водитель напал на пожилую женщину, которая была на костылях.



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