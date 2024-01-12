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«Перелетела через сугроб»: около больницы в Новосибирске водитель напал на пассажирку на костылях

Полиция проводит проверку

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Инцидент произошел 11 января

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В Новосибирске около стоматологической поликлиники №6 на улице Нарымской водитель напал на пожилую женщину, которая была на костылях. Об этом НГС сообщила очевидец произошедшего, информацию о случившемся подтвердили в ГУ МВД по региону.

Как рассказала НГС очевидец Анна (имя изменено по ее просьбе, — Прим. ред.), инцидент произошел 11 января примерно в 13:00 около входа в стоматологию. Женщина вспоминает, что к зданию подъехала синяя небольшая машина.

— Одна пожилая женщина была на костылях, с ней женщина помоложе. Автомобиль подъехал, пенсионерка начала садиться, из машины вышел мужчина, толкнул ее, она перелетела через сугроб. Из другой машины выскочил мужчина, вероятно, ждал кого-то и сцепился с нападавшим, позже появился другой мужчина, начал успокаивать дерущихся, — рассказала Анна.

После случившегося нападавший мужчина на синей машине уехал, вспоминает женщина, двое других начали поднимать пенсионерку.

Почему произошел конфликт Анна не знает, позже от других очевидцев она узнала, что к поликлинике приезжали сотрудники полиции. В самой стоматологии журналисту объяснили, что о произошедшем не знают, к ним по данному факту никто не обращался.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что в полицию заявление о причинении телесных повреждений женщине поступало. Сейчас сотрудники проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 января в Новосибирске два человека избили водителя, полиция возбудила уголовное дело. На кадрах видно, что водитель сидел за рулем, к его двери подошел другой мужчина, открыл дверь и начал наносить ему удары ногой.

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