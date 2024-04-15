Новосибирец распылил в лицо баллончик гражданину Нигерии — как его наказали

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине по фамилии Дергачь, который обвинялся в нападении на гражданина Нигерии. Информация об этом появилась на сайте суда.
Все произошло 16 мая 2021 года. Новосибирец находился на улице Титова, где раздавал листовки с провокационным содержанием. Одну из них он вручил девушке, которая шла вместе с темнокожим молодым человеком. Та брать листовку отказалась, поэтому мужчина протянул лист её спутнику.
— Поскольку он ранее не видел темнокожих парней, по выражению лица того, а также думая, что текст листовки тому не понравится, ему показалась реакция парня агрессивной, у него при себе был баллончик, применил его, так как решил предостеречься от возможной потенциальной агрессии, — говорится в сообщении суда.
Сам Дергачь признал свою вину по статье о хулиганстве (ч.2. ст. 213 УК РФ) и раскаялся. На суде он заявил, что деяние совершил ввиду молодости.
Вердикт суда — 2 года условно с испытательным сроком два года. Новосибирцу также предписали не менять место жительства.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Ленинский районный суд постановил депортировать двух граждан Нигерии. Они незаконно жили в России с 2019 года.