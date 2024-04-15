НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 753мм 76%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,59
EUR 99,79
Реклама

СРОЧНО

Самые дефицитные профессии Новосибирска

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Сколько тратят на «Локомотив»
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Секрет долголетия
Врачи — об изнанке работы
Дачи подорожали в 2 раза
НГС в Telegram
Происшествия Новосибирец распылил в лицо баллончик гражданину Нигерии — как его наказали

Новосибирец распылил в лицо баллончик гражданину Нигерии — как его наказали

Мужчина пояснил, что защищался от возможной агрессии

79
Написать комментарий
Новосибирец получил условный срок

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине по фамилии Дергачь, который обвинялся в нападении на гражданина Нигерии. Информация об этом появилась на сайте суда.

Все произошло 16 мая 2021 года. Новосибирец находился на улице Титова, где раздавал листовки с провокационным содержанием. Одну из них он вручил девушке, которая шла вместе с темнокожим молодым человеком. Та брать листовку отказалась, поэтому мужчина протянул лист её спутнику.

— Поскольку он ранее не видел темнокожих парней, по выражению лица того, а также думая, что текст листовки тому не понравится, ему показалась реакция парня агрессивной, у него при себе был баллончик, применил его, так как решил предостеречься от возможной потенциальной агрессии, — говорится в сообщении суда.

Сам Дергачь признал свою вину по статье о хулиганстве (ч.2. ст. 213 УК РФ) и раскаялся. На суде он заявил, что деяние совершил ввиду молодости.

Вердикт суда — 2 года условно с испытательным сроком два года. Новосибирцу также предписали не менять место жительства.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Ленинский районный суд постановил депортировать двух граждан Нигерии. Они незаконно жили в России с 2019 года.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Суд Хулиганство Нигерия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Максим,  38

tanya,  33

ОЛЬГА,  38

Анатолий,  40

Ваня,  26

Ivan,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление