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Криминал

Двух нигерийцев выдворили из России по решению суда — они учились в Новосибирске

Мужчины приехали в страну в 2019 году и решили тут задержаться

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Решение о выдворении иностранцев принял Ленинский суд

Ленинский районный суд принял решение о депортации двух братьев из Нигерии, которые проживали в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте суда.

— Иностранцы прибыли в РФ в 2019 году учиться. Первый год обучения проходили курсы на знание русского языка. Далее обучение прекратили в связи с отсутствием финансовой возможности оплачивать обучение. В период пандемии им финансово помогал отец, — пояснили в суде.

После снятия ковидных ограничений мужчины не спешили покинуть России. Они остались в стране, а билеты в Нигерию приобрели лишь на 28 марта 2024 года.

Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в размере двух тысяч рублей каждому с обязательным выездом за пределы территории РФ. Постановления не вступили в законную силу.

Ранее Кировский районный суд принял решение о депортации жителя Новосибирска после ссоры с женой.

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