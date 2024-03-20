Двух нигерийцев выдворили из России по решению суда — они учились в Новосибирске

Решение о выдворении иностранцев принял Ленинский суд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ленинский районный суд принял решение о депортации двух братьев из Нигерии, которые проживали в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте суда.



— Иностранцы прибыли в РФ в 2019 году учиться. Первый год обучения проходили курсы на знание русского языка. Далее обучение прекратили в связи с отсутствием финансовой возможности оплачивать обучение. В период пандемии им финансово помогал отец, — пояснили в суде.



После снятия ковидных ограничений мужчины не спешили покинуть России. Они остались в стране, а билеты в Нигерию приобрели лишь на 28 марта 2024 года.



Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в размере двух тысяч рублей каждому с обязательным выездом за пределы территории РФ. Постановления не вступили в законную силу.



Ранее Кировский районный суд принял решение о депортации жителя Новосибирска после ссоры с женой.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.