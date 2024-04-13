«Агрессивно ответил, что хочет 500 рублей»: новосибирец обвинил ростовых кукол в вымогательстве денег за веселые фото

По словам очевидцев, за отказ платить люди в костюмах требуют удалить фото Источник: читатель НГС Алексей











Житель Новосибирска Алексей заявил, что у цирка несколько ростовых кукол выманивают деньги у прохожих. По словам мужчины, сначала аниматоры навязывают сделать фото, а затем требуют за это плату.

— 13 апреля столкнулись с ситуацией, очень похожей на активное вымогательство денег. Утром на площади перед цирком активно веселили людей и фотографировались порядка 10 ростовых кукол. Аниматоры очень весело подбегают и предлагают по-разному сфотографироваться. Но по окончании фотосессии снимают маску, спрашивают: «Ну как, понравилось? Платите, мы же не бесплатно тут работаем», — рассказал читатель НГС Алексей.



Как отметил сибиряк, люди в ростовых костюмах требуют заплатить за развлечение детей, если у зрителей нет наличных, то аниматоры требуют переводить деньги на карточку.



— Когда спросили, и сколько же, аниматор очень агрессивно ответил, что хотя бы 500 рублей за ребенка. При отказе агрессивно сказал удалить при нем фото и ушел дальше. Всё это выглядит как очень хорошо проработанная схема с сильным психологическим воздействием и эффектом неожиданности. Некоторые отказывались, но многие давали деньги, ведь рядом были их дети и внуки, — пояснил Алексей.



Корреспондент НГС попытался связаться с представителями Новосибирского цирка, но на звонки журналистов НГС никто не ответил. В пресс-службе регионального МВД попросили направить официальный запрос.