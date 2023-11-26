Новосибирцы вызвали полицию из-за пляшущего огромного белого медведя — аниматор зажигал в полночь под громкую музыку

Огромный белый медведь перебудил несколько домов на улице Шевченко — аниматор развлекал небольшую группу людей под очень громкую музыку. Инцидент произошел сегодня, 26 ноября, чуть за полночь.
Видео в редакцию прислала возмущенная читательница
— Хочу вам показать наглость во всей красе. В жилом районе в самом центре города у нас решили устроить кому-то поздравления в первом часу ночи. Беспредел! Полиция, конечно, не успела приехать. Люди спят с работы, а кто-то работает на выходных. Дети спят. А эти решили что им все можно. Их концерт длился минут 20. Я думаю что каждое их выступление так длится. Так что смело нужно не ждать, а сразу полицию вызвать, — возмущена читательница НГС.
Читательница прислала скриншот звонка в полицию. Она набрала в 102 в 00:14. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудники полиции выезжали на место. Заявление принято, проводится проверка, — ответили корреспонденту в полиции.
В начале ноября в Новосибирске сибирячка заявила, что на улице Бориса Богаткова дрифтеры устраивают гонки на кольце.