Новосибирцы вызвали полицию из-за пляшущего огромного белого медведя — аниматор зажигал в полночь под громкую музыку

— Хочу вам показать наглость во всей красе. В жилом районе в самом центре города у нас решили устроить кому-то поздравления в первом часу ночи. Беспредел! Полиция, конечно, не успела приехать. Люди спят с работы, а кто-то работает на выходных. Дети спят. А эти решили что им все можно. Их концерт длился минут 20. Я думаю что каждое их выступление так длится. Так что смело нужно не ждать, а сразу полицию вызвать, — возмущена читательница НГС.

