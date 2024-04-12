«Слетел с трассы»: автомобиль попал в ДТП на новосибирской дороге — погибли двое

Авария произошла на дороге Н-1505 Источник: ГИБДД по НСО











Днем 12 апреля в Новосибирской области произошло ДТП. В результате аварии в Краснозерском районе погибли два человека, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла около 11:55 часов на 2-м километре дороги Н-1505. 52-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал по трассе со стороны санатория «Краснозëрский» в направлении села Красный Хутор.



По предварительным данным ведомства, водитель в нарушение ПДД выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с Nissan Liberty, которым управляла 33-летняя женщина.



— После чего, потеряв управление, опрокинулся в левый кювет по ходу движения, — уточнили в ведомстве.



В аварии погибли водитель и 41-летний мужчина — пассажир Mitsubish. Кроме того, еще один сибиряк 1972 года рождения доставлен в районную больницу, характер его травм уточняется. В автомобиле Nissan, как сообщили в ГИБДД, никто не пострадал.



О происшествии также сообщила госорганизация, издание «Краснозёрская Новь». По его данным, в числе погибших оказался житель Новосибирска.



— Легковой автомобиль «Мицубиси-Аутлендер» на ходу слетел с трассы в кювет. В результате ДТП погибли два человека — жители Куйбышева и Новосибирска, — утверждает издание.

