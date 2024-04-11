Быстро приехала скорая, затем ДПС: появилось видео, как машина сбивает женщину в Новосибирске

В Новосибирске днем 11 апреля водитель автомобиля сбил женщину на улице Мясниковой. Момент ДТП попал на видео, кадрами произошедшего поделились с редакцией НГС местные жители.
На видео заметно, как сибирячка идет по дороге, когда там находятся автомобили. В один момент на проезжую часть выезжает машина и сбивает женщину.
— Быстро приехала скорая, затем ДПС, — сообщила НГС местная жительница.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария случилась в 13:00 часов в Калининском районе. 39-летняя водитель автомобиля «Черри Тигго» при выезде с дворовой территории совершила наезд на пешехода Он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
— В результате ДТП пострадала пожилая женщина 1941 года рождения, которая была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
10 апреля в Новосибирске на улице Серебренниковской произошла авария с участием нескольких машин. По словам очевидца, из-за ДТП встали сразу четыре трамвая.