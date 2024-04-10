«Два в одну сторону и два в другую»: на Серебренниковской произошло ДТП — из-за него встали трамваи

На трамвайных рельсах оказались несколько машин Источник: Елена Гурьянова











Утром 10 марта на улице Серебренниковской в Новосибирске произошла авария с участием нескольких машин.



На фото, которые прислала в редакцию НГС читательница Елена Гурьянова, видно, что на месте аварии — прямо на рельсах — находятся два легковых автомобиля. По словам девушки, из-за ДТП встали сразу четыре трамвая.



— Стоят два в одну сторону и два в другую, — отметила она.

Как уверяет читательница, стоят несколько трамваев Источник: Елена Гурьянова











Среди трамваев — 13-й Источник: Елена Гурьянова











На момент подготовки публикации НГС не удалось дозвониться до «Горэлектротранспорта». Корреспондент отправила запрос в мэрию и обратилась за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции.



Недавно водитель врезался в остановку на Дуси Ковальчук и ушел с места ДТП: пострадали два человека, обломки павильона оказались раскиданы по трамвайным путям. Ранее на Бердском шоссе разбились две машины — одна превратилась в груду металла. На месте работала полиция.

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