Водитель врезался в остановку на Дуси Ковальчук и ушел с места ДТП — пострадали два человека

Около Университета путей сообщения на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске упала остановка после того, как в нее врезался автомобиль. Об этом редакции НГС 4 апреля сообщила местная жительница.
На фотографии, которую девушка прислала в редакцию, видно, что куски металла от остановки разбросало в радиусе нескольких метров.
— Остановка трамвая № 14, СГУПС. Машин на месте падения нет, но лежат бампер и фара. Что произошло, непонятно, — уверяет сибирячка.
Другая читательницы НГС рассказала, что обращалась в диспетчерскую филиала ГЭТ № 5 «Правобережный трамвайный» из-за инцидента сегодня утром. Там ответили, что неизвестно, когда уберут обломки.
Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее НГС писал, как на левом берегу трамвайная остановка обросла кучами грязи и лужами — это случилось во время таяния снега.
Обновлено. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сегодня ночью в остановку врезался автомобиль «Хонда Торнео». В результате пострадали два пассажира: 30-летний мужчина и 36-летняя женщина. Сам водитель скрылся с места аварии. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.