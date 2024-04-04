НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 756мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

СРОЧНО

Когда Первомайский сквер приведут в порядок

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Как найти работу в ИТ-компании
Как пенсионер попал в рехаб
Кандидаты в шорт-лист премии
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Водитель врезался в остановку на Дуси Ковальчук и ушел с места ДТП — пострадали два человека

Водитель врезался в остановку на Дуси Ковальчук и ушел с места ДТП — пострадали два человека

Обломки павильона раскиданы по трамвайным путям

2 098
13 комментариев
Падение произошло рядм со зданием на Дуси Ковальчук, 187

Около Университета путей сообщения на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске упала остановка после того, как в нее врезался автомобиль. Об этом редакции НГС 4 апреля сообщила местная жительница.

На фотографии, которую девушка прислала в редакцию, видно, что куски металла от остановки разбросало в радиусе нескольких метров.

— Остановка трамвая № 14, СГУПС. Машин на месте падения нет, но лежат бампер и фара. Что произошло, непонятно, — уверяет сибирячка.

Девушка не знает причин произошедшего

Другая читательницы НГС рассказала, что обращалась в диспетчерскую филиала ГЭТ № 5 «Правобережный трамвайный» из-за инцидента сегодня утром. Там ответили, что неизвестно, когда уберут обломки.

Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее НГС писал, как на левом берегу трамвайная остановка обросла кучами грязи и лужами — это случилось во время таяния снега.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

Обновлено. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что сегодня ночью в остановку врезался автомобиль «Хонда Торнео». В результате пострадали два пассажира: 30-летний мужчина и 36-летняя женщина. Сам водитель скрылся с места аварии. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Горэлектротранспорт ГЭТ Остановка Трамвай
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление