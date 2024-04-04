«Там жестко»: на Бердском шоссе разбились две машины — одна превратилась в груду металла

В Новосибирске на Бердском шоссе разбились две машины. ДТП произошло около 08:00 между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.
Водители в приложении 2ГИС сообщают, что из-за ДТП нельзя проехать по среднему и крайнему правому ряду. На фото попали экипажи ДПС.
— Там жестко. Подробностей пока нет, — написал подписчик группы «АвтоБердск» во «ВКонтакте».
По данным 2ГИС, в районе аварии уже собралась пробка — она растянулась на 1,5 километра.
О пострадавших пока не сообщается.
В начале недели в микрорайоне Чистая Слобода автомобиль Honda Accord без водителя въехал в припаркованную машину Toyota Vitz и сдвинул ее к стене жилого дома.
Ранее на улице Хилокской в Новосибирске мусоровоз снес ограждения и врезался в здание. Причиной происшествия стало ДТП с грузовиком.