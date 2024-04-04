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Происшествия «Там жестко»: на Бердском шоссе разбились две машины — одна превратилась в груду металла

«Там жестко»: на Бердском шоссе разбились две машины — одна превратилась в груду металла

На месте работает полиция

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Автомобили получили серьезные повреждения

В Новосибирске на Бердском шоссе разбились две машины. ДТП произошло около 08:00 между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.

Водители в приложении 2ГИС сообщают, что из-за ДТП нельзя проехать по среднему и крайнему правому ряду. На фото попали экипажи ДПС.

— Там жестко. Подробностей пока нет, — написал подписчик группы «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

По данным 2ГИС, в районе аварии уже собралась пробка — она растянулась на 1,5 километра.

Сейчас не получится проехать по среднему и крайнему правому ряду

О пострадавших пока не сообщается.

Вы были свидетелем этого ДТП? Сняли фото или видео? Знаете кого-то из водителей? Свяжитесь с редакцией.
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В начале недели в микрорайоне Чистая Слобода автомобиль Honda Accord без водителя въехал в припаркованную машину Toyota Vitz и сдвинул ее к стене жилого дома.

Ранее на улице Хилокской в Новосибирске мусоровоз снес ограждения и врезался в здание. Причиной происшествия стало ДТП с грузовиком.

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