Надо было брать «автомат»: Honda без водителя впечатала в стену машину на Титова — видео инцидента

Инцидент произошел 1 апреля Источник: Стоп-кадр видео «Наш дом Слобода», vk.com











В микрорайоне «Чистая Слобода» автомобиль Honda Accord без водителя въехал в припаркованную машину Toyota Vitz и сдвинул ее к стене жилого дома. В группе «Наш дом Слобода» в социальной сети «Вконтакте» объяснили, что владелец автомобиля забыл поставить нейтральную передачу.

В группе рассказали, что инцидент произошел вечером в понедельник, 1 апреля. Сообщается, что водитель автомобиля припарковал машину у дома на улице Титова, 255/1. Он забыл поставить на механической коробке нейтральную передачу. Спустя время новосибирец завел автомобиль для прогрева — в этот момент она тронулась с места вместе другим автомобилем, который был припаркован напротив.

Источник: «Наш дом Слобода» / «ВКонтакте»

— Движение двух машин смогла остановить только стена дома, которая преградила им путь. В происшествии пострадавших нет, обе машины были пустыми на момент столкновения и никто из жителей тоже не пострадал по счастливой случайности, — говорится в сообщении группы.



В управляющей компании микрорайона «Чистая Слобода» корреспонденту НГС сообщили, что информация об инциденте к ним не поступала.



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