«Не выдержал просто, болел очень тяжело». Отец и друзья оперного певца Евгения Кунгурова рассказали, что мучило его перед смертью

Родители оперного певца Евгения Кунгурова, которого 8 апреля нашли мертвым под окнами его московской квартиры, живут в городе Заречном Свердловской области. Несмотря на расстояние, они первыми узнали о трагедии от снохи — и до сих пор не могут поверить, что сын свел счеты с жизнью. По словам близких, у Евгения были серьезные проблемы со здоровьем. Отец погибшего рассказал нам про знаменитого сына.
— Вы когда-нибудь делитесь своими переживаниями? Вот он нет. Он очень самостоятельный, крепкий парень. Тем не менее где-то сломался. То, что про развод пишут, — это всё ерунда, желтая пресса. У них всё было нормально, — сказал E1.RU Виктор Кунгуров. — Он просто болел. Не выдержал просто, болел очень тяжело. Я не могу сказать чем. Но это его внутреннее состояние.
Для нас это, может быть, и излечимое, но для него — он посчитал, что нет. Это его право и его выбор.
— Это могло как-то отразиться на его дальнейшей карьере?
— Да, наверное.
В правоохранительных органах уже сообщили, что Евгений Кунгуров в последнее время был в депрессии. Но друзьям детства сложно представить его в таком состоянии. Веселый и энергичный, он был душой класса. Еще подростком в школе он стал настоящей звездой — его всегда и везде было слышно.
— Веселый, компанейский паренек. В школе его очень любили. Я помню, как мы ездили в Питер всем классом. Он утром у нас вставал и брался за оперу. Сначала это всем нравилось, а потом уже не очень. Даже проводница в поезде говорила: «Ой, усмирите своего певца», — вспоминает классная руководительница Евгения Анна Верзакова. — Он всё время говорил, что мама очень верила, что он добьется успеха и будет известным певцом.
И я верила. У него такой талант — сразу всё было понятно.
— Мы сейчас все как на иголках. Для нас это такой шок, — рассказал одноклассник и друг Евгения Кунгурова Дмитрий. — Он всегда был дружелюбным, отзывчивым. И всегда для нас стержнем был. Мы ничего не знали о его переживаниях. И по нему не было этого видно. Алкоголизм, депрессия, про которые пишут... Я не знаю, откуда это всё взялось. Хотя мы общались. Он уехал в Москву, но мы списывались и старались встречаться по возможности. Для нас каким он был позитивным, таким и остался.
Учителя и одноклассники Евгения следили за его успехами на экране телевизора. Вся 1-я школа Заречного, где он учился с двенадцати лет, отправляла эсэмэски в поддержку выпускника, когда он участвовал в «Голосе». А потом педагогический состав с гордостью смотрел передачи с его участием.
— Мне очень нравилась его программа с Екатериной Гусевой про романсы («Романтика романса». — Прим. ред.), всегда с удовольствием смотрела. Когда он приезжал в Заречный, он приходил в школу, на встречах выпускников обязательно пел. Учительнице своей огромный букет привозил на День учителя. Он со всеми общался, никогда не звездил. Слава его совсем не испортила, — рассказала директор школы Наталья Карпенкова.
Он идеальный человек, так любил жизнь, что даже не верится, что он это сделал.
Отец Евгения Кунгурова военнослужащий, мама была певицей в военном ансамбле. Именно она предложила сыну в детстве пойти учиться в музыкальную школу по классу баяна. Он закончил ее экстерном всего за три года. В девятом классе педагог по инструменту привела его в академический хор «Фрески» в местный ДК. Наставником будущего оперного певца стал руководитель коллектива Анатолий Филиппов.
— Парень был окрепший, хороший, талантливый, музыкальный. Он пел у меня серенаду Дон Кихота, «Что так сердце, что так сердце растревожено...», «Скажите, девушки, подружке вашей...». Я подстраивался специально под его особенный голос. Он многое от меня перенял, — рассказал Анатолий Филиппов. — Его педагог в Москве (он сначала поступил в музыкальное училище при консерватории) сказал: «Хороший твой педагог, потому что он не травмировал твой голос, не ломал его». Бывает так, что у нас специалисты начинают диапазон развивать и срывают связки. Я с ним пел в его диапазоне.
Для руководителя хора смерть Кунгурова стала личной трагедией.
— Мне позвонили ночью, сказали, что Женька погиб. Он мне никогда ни на что не жаловался, — рассказывает Анатолий Иванович. — Мы всегда с ним созванивались. Я знал, когда у него сын Ваня родился и дочка Ариша. Он в гости забегал, когда приезжал в Заречный, обнимались, целовались. Я ему всегда говорил: «Женечка, мы тобой гордимся». Приезжал к нам на юбилей хора, целое отделение пел во Дворце культуры. Вообще, когда у нас были концерты, если он был в городе, он обязательно выступал, пел.
Перед смертью Евгений Кунгуров прислал тревожное сообщение супруге. Она сразу сообщила в полицию, что ее муж может погибнуть. Тело певца нашли возле его дома в центре Москвы.
Корреспондент MSK1.RU также побывал у его дома на Зоологической улице и рассказал, что там происходило в ту трагическую ночь.