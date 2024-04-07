Дамбу в Орске построили с нарушениями? Эколог — о причинах затопления и о том, можно ли было его предотвратить

Паводки на реке Урал случаются каждый год, но дамба должна была сдерживать воду Источник: Сергей Кутимский, Наталья Лапцевич / 74.RU











В Орске 5 апреля из-за паводка прорвало дамбу на реке Урал. В городе объявлена срочная эвакуация, в зоне затопления оказались 6,6 тысячи домов. Более 1,1 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Что могло стать причиной чрезвычайной ситуации? Можно ли было избежать прорыва, учитывая, что эксперты за месяц предупреждали о рекордных паводках? Как и зачем вообще на реках строятся дамбы, прорыв которых угрожает крупным городам? Эти вопросы наши коллеги из MSK1.RU задали экологу Максиму Лапушкину, научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации им. Костякова.

Источник: Городские порталы











— То, что было построено в Орске, это так называемое сооружение инженерной защиты, — объясняет эколог. — Ее цель — действительно защищать территорию от затоплений. Такие объекты по стране строились и строятся. Все они проектируются по известным технологиям, согласно своду правил и строгим расчетам.



По словам эксперта, когда речь идет об уровне воды, инженеры используют термин «повторяемость». Это вероятность возникновения конкретного уровня воды — один раз в 20 лет или 100 лет. То есть предполагается, что, например, один раз в 100 лет, пока дамба будет эксплуатироваться, река поднимется до определенного уровня. И плотина проектируется так, чтобы она справилась с этим уровнем воды.



— Что касается Орска, у меня нет информации, на какой расход и уровень реки была рассчитана дамба, — говорит Максим Лапушкин.

Исходя из того, что произошло, можно предположить, что, скорее всего, в расчетах были допущены неточности. Максим Лапушкин, эколог

Вода в реке Урал в районе Орска за последние 100 лет уже поднималась до рекордного уровня. Страшный потоп случился весной 1957 года, тогда высота воды в Урале была 12 метров. Затопление принесло страшные разрушения городу.

В то же время, по данным региональных властей, прорванная дамба была рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал — 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

— Если есть информация, что такие уровни воды были, при проектировании дамбы это должно было учитываться, — отмечает эксперт. — Когда такие сооружения проектируются, проводится инженерно-гидрометеорологическое изыскание. Проектировщики должны были показать все возможные уровни и расходы воды, поднять архивные записи о прошлых затоплениях. И, учитывая уже эти изыскания, нужно было принять соответствующие проектные решения по высоте дамбы.

Потоп в Орске в 1957 году Источник: Государственный архив











По словам эколога, в советскую эпоху было развернуто массовое гидротехническое строительство — возводили плотины, создавали водохранилища. Тогда были разработаны и учебники, и своды правил, и ГОСТы, и методы расчетов.

Все подходы к проектированию дамб давно известны. Это не АЭС, не сложное сооружение. Дамбы еще в Древнем Египте строили. Максим Лапушкин, эколог

— Я вам скажу даже больше. Сейчас даже существуют программы на компьютере, которые позволяют всё это посчитать, — продолжает эксперт. — Если ввести туда данные по уровню и расходу воды, можно выяснить, какие параметры должны быть у гидротехнического сооружения. Ну хорошо, нет программ, бог с ними. Есть формулы, которые позволяют это рассчитать просто через таблицу Excel.

Отвечая на вопрос, можно ли было предотвратить чрезвычайную ситуацию в Орске, эксперт отметил, что можно было попытаться. За месяц до прорыва дамбы гидрометеорологи предупреждали о том, что высота воды в реках региона может побить рекорды прошлых лет.

— Технически, если был дан прогноз, что может возникнуть такая ситуация, можно было бы предпринять некоторые действия, — считает Максим Лапушкин. — Хотя месяц — это не так уж много времени, но можно было попытаться успеть провести работы по, допустим, наращиванию гребня дамбы, чтобы увеличить ее высоту.



Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Также в соцсетях сейчас активно обсуждается сама необходимость строительства плотины. «Не было бы ее — не было и проблем», — считают многие. Эксперт это мнение опроверг: без сооружений инженерной защиты, по его словам, территории, которые дамбы защищают, скрывались бы под водой гораздо чаще.



Без дамбы, построенной в Орске, город затапливало бы. Да, возможно, не каждый год, но затапливало. Максим Лапушкин, эколог

— Если гидротехническое сооружение построено, значит, оно зачем-то было нужно, — говорит эколог. — Другой вопрос, как оно было спроектировано.

Ответил эксперт и на вопрос о возможной дальнейшей судьбе прорванной дамбы:

— Насколько мне известно, ее размыло полностью, так что ни о какой реконструкции речи идти не может, только о новом строительстве. Которое, разумеется, должно быть произведено с учетом опыта нынешней чрезвычайной ситуации.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









