Кто такой губернатор Андрей Чибис, на которого напали в Апатитах

Андрей Чибис Источник: Андрей Чибис / t.me/andrey_chibis











Вечером в городе Апатиты произошло вооруженное нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. После встречи с гражданами, на выходе из здания ДК «Строитель», Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший задержан. Им оказался местный житель Александр Быданов. Чибиса прооперировали, операция длилась больше часа. Он уже благодарит врачей, чувствует себя нормально. О губернатоторе рассказали наши коллеги из «Фонтанки».

Губернатором Мурманской области Андрея Чибиса выбрали в сентябре 2019 года. Но, по сути, к этому времени он успел поруководить регионом — 21 марта 2019 года по указу президента был назначен врио губернатора.



Главе региона совсем недавно — 19 марта — исполнилось 45 лет. Высшее образование он получил в родном городе — Чебоксарах — в 2001 году (Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации) по специальности «юриспруденция»).



Большую часть своей трудовой биографии проработал чиновником в ведомствах, отвечающих за строительство и жилищное хозяйство: Министерстве регионального развития РФ, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО «Российские коммунальные системы», Институте социально-экономических и политических исследований и так далее. Возглавлял Рабочую группу по развитию жилищно-коммунального хозяйства Экспертного совета при Правительстве РФ.



С 2013 по 2018 год — замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С ноября 2018 года — заместитель министра, отвечающий в Минстрое России за вопросы цифрового развития. В этот период он работал в таких международных организациях, как Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН, в Российско-французском совете по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). Возглавлял российскую сторону Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.



Перед назначением врио губернатора Андрей Чибис отвечал за цифровизацию городского хозяйства «Умный город». В этом году Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом.



Встречи с жителями Кольского полуострова Чибис проводит регулярно, а информацию о них публикует в своих соцсетях.



Последняя опубликованная декларация о доходах губернатора Чибиса датирована 2021 годом. Заявленный в ней доход составил 3,7 млн рублей. Чуть меньший доход у его супруги — 3,3 млн рублей. В собственности у супругов на двоих 4 земельных участка под дачи площадью от 4 соток до 11,5, на них два дома плюс гостевой дом. В собственности на тот момент был таунхаус в Испании площадью 176 кв. м и три квартиры (133 кв. м, 76 кв. м, 107 кв. м) в России. В пользовании еще одна квартира площадью 115 кв. м. А также два автомобиля — «Мерседес» и «Тойота», снегоход Artic cat, снегоболотоход Canam outlander.

