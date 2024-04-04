Подделал документы: экс-директору МКУ из Бердска дали срок за падение дерева на женщину

Осужденному также запретили работать в органах власти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бердский городской суд вынес приговор бывшему главе МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Бердска Александру Обрывко, который обвинялся в падении аварийного дерева на женщину. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Суд установил, что Обрывко небрежно относился к должностным обязанностям, из-за чего около одного из домов в Бердске не была вырублена аварийная береза. В июне 2022 года ветви дерева упали на женщину. Пострадавшая получила «неизгладимое обезображивание лица».



Для расследования причин происшествия была создана комиссия. В июле 2022 года Обрывко предоставил чиновникам поддельный акт об обследовании улиц Бердска на предмет наличия аварийных деревьев. В документе были сведения, что аварийных деревьев на территории нет. В реальности же такое обследование никто не проводил.



Чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он стал фигурантом уголовных дел по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью человека (ч.2 ст. 293 УК РФ) и использовании подложного документа (ст. 327 УК РФ).



Бердский городской суд назначил Александру Обрывко 2,5 года условно с испытательным сроком два года. Ему также запретили работать в органах местного самоуправления.



Приговор суда не вступил в законную силу.

