«Ушел в неизвестном направлении»: 33-летний мужчина пропал в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 33-летний Константин Карюкин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 31 марта мужчина ушел в неизвестном направлении.
Приметы Константина: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. В день пропажи был одет в темно-серое пальто, черные штаны, серо-зеленые резиновые сапоги, черно-красно-белую шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.