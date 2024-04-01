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33-летний мужчина пропал в Новосибирске

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Происшествия «Ушел в неизвестном направлении»: 33-летний мужчина пропал в Новосибирске

«Ушел в неизвестном направлении»: 33-летний мужчина пропал в Новосибирске

Последний раз его видели в Октябрьском районе

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Его местонахождение неизвестно с 31 марта

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 33-летний Константин Карюкин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 31 марта мужчина ушел в неизвестном направлении.

Приметы Константина: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. В день пропажи был одет в темно-серое пальто, черные штаны, серо-зеленые резиновые сапоги, черно-красно-белую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

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