«Яма реально здоровая»: мусоровоз провалился около дома в Новосибирске — видео

Место происшествия сняли на видео Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











В Новосибирске заявили, что мусоровоз провалился на дороге около жилого дома. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» в субботу, 30 марта.



По информации автора поста, речь идет о доме №270 по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. По данным 2ГИС, там расположен 12-этажный жилой дом. Место происшествия сняли на видео.

О том, когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

— Сегодня ночью у нас на въезде на парковку провалился мусоровоз, — говорит автор видео. — Яма реально здоровая.



О том, когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется. Жилой дом находится под управлением УК «Дзержинец». В диспетчерской службе НГС заявили, что информация отсутствует.



Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что сообщение в ГАИ данному факту не поступало.

