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Происшествия «Яма реально здоровая»: мусоровоз провалился около дома в Новосибирске — видео

«Яма реально здоровая»: мусоровоз провалился около дома в Новосибирске — видео

По словам очевидцев, инцидент произошел на Бориса Богаткова

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Место происшествия сняли на видео

В Новосибирске заявили, что мусоровоз провалился на дороге около жилого дома. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» в субботу, 30 марта.

По информации автора поста, речь идет о доме №270 по улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе. По данным 2ГИС, там расположен 12-этажный жилой дом. Место происшествия сняли на видео.

О том, когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется

— Сегодня ночью у нас на въезде на парковку провалился мусоровоз, — говорит автор видео. — Яма реально здоровая.

О том, когда именно произошел инцидент, в сообщении не уточняется. Жилой дом находится под управлением УК «Дзержинец». В диспетчерской службе НГС заявили, что информация отсутствует.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что сообщение в ГАИ данному факту не поступало.

Если вам известно о ситуации, просим связаться с редакцией НГС
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Летом прошлого года в Новосибирске мусоровоз частично провалился в асфальт на улице Романова. Снимки машины появились в соцсетях.

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Мусоровоз Провалился Провалился автомобиль Новосибирск ГИБДД МВД
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