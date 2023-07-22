Мусоровоз провалился в асфальт в центре Новосибирска

В Новосибирске 22 июля мусоровоз частично провалился в асфальт на улице Романова. Фотографии застрявшего автомобиля опубликовали подписчики автомобильного паблика «АСТ-54».
— На Романова, 27 под мусоровозом открылся портал в новосибирскую канализацию, — таким комментарием сопровождается фото.
Вероятно, автомобиль выезжал со стороны двора, когда столкнулся с неожиданным препятствием.
Вечером 12 июля автомобиль провалился в лужу в центре Новосибирска — прямо под ним забил фонтан из магистральной трубы холодного водоснабжения.