«Мы выбивали двери, шли напролом». Многодетный отец отравился угарным газом, но вынес десятки раненых из «Крокуса»

По его словам, в первые секунды люди не понимали, что происходит, но затем почувствовали опасность Источник: Илья Красников; Артем Устюжанин / MSK1.RU











Житель подмосковного Одинцово, 41-летний Илья Красников, который работает в строительной компании на руководящей должности, смог выбраться из Crocus City Hall во время теракта. Он выбежал из здания сразу после того, как услышал выстрелы, но затем вернулся: внутри остались его друзья. Вместе со спасателями он помогал эвакуироваться остальным посетителям.

Илья рассказал MSK1.RU, что пошел на концерт по приглашению приятелей — сам он музыку «Пикника» обычно не слушает. Они приехали в Crocus City Hall раньше начала выступления: в 18:15 компания уже была на месте и решила зайти в ресторан, расположенный этажом выше.

— Мы поужинали, обсудили насущные проблемы и в 19:50 начали спускаться на лифте на первый этаж, где был вход в концертный зал. Спустились, и, когда двери лифта начали открываться, раздались выстрелы. Они были с разной частотой, то одиночные, то очередью — всё это звучало, как салют, — рассказывает Илья.

По его словам, в первые секунды люди не понимали, что происходит, но затем почувствовали опасность. Илья попытался выйти из лифта — его дернули за одежду, затащили обратно. Лифт спустился на нижний этаж.

— Там был эвакуационный выход, через который я покинул здание. Я прошел метров 100−150, но вдруг обнаружил, что моих друзей нет поблизости, и решил вернуться, — рассказал пострадавший.

«Я начал возвращаться против потока, увидел раненую девушку, помог донести ее до фельдшерского пункта» Илья Красников, пострадавший в теракте в Crocus City Hall

Когда Илья вернулся в концертный зал, он начал помогать спасателям эвакуировать раненых. По его словам, людей с ранениями было очень много. Чтобы вытащить их наружу, приходилось выбивать двери.



— На -1-м этаже двери оказались заблокированными. Там началось задымление, и люди не могли покинуть здание. Поэтому мы выбивали двери, шли напролом. Я немного отравился угарными газами, отбил себе руки, в больнице также сказали, что у меня ушиб грудной клетки, — рассказал он.

Друзья Красникова оказались в порядке: они вышли из здания вместе с Ильей в самый первый раз, но потеряли друг друга в потоке людей. Сам мужчина вышел на улицу только спустя час — в 21:03. Когда всё произошло, страха он не испытал, а действовал на адреналине, признался житель Подмосковья.

«Страх пришел только на следующий день утром. Когда я посмотрел новости, понял, что было много стрелков, что они убивали людей» Илья Красников, пострадавший в теракте в Crocus City Hall

Илья обратился за медицинской помощью только на следующий день, потому что в день ЧП ничего не почувствовал.



— Всю ночь была рвота гарью и боли внутри. Я опасался, что, может быть, у меня какой-то разрыв, и утром поехал в больницу, — отметил он.

У Ильи Красникова трое детей, он работает в строительной компании и увлекается спортом.