НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

2 м/c,

южн.

 750мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Путин выступил с обращением в связи с терактом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Мы продолжаем Катю искать»: директор группы «Пикник» — о пропавшей после теракта в «Крокусе» помощнице

«Мы продолжаем Катю искать»: директор группы «Пикник» — о пропавшей после теракта в «Крокусе» помощнице

В списках погибших Екатерины Кушнер нет

114
Написать комментарий
«Списки погибших мы, конечно, смотрели. Екатерины там нет»

Во время теракта в Crocus City Hall группу «Пикник» сопровождала Екатерина Кушнер. Она — большой друг группы и помощница директора коллектива. С вечера 22 марта Екатерина не выходит на связь.

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал корреспонденту MSK1.RU, что во время трагедии Екатерина находилась в фойе.

— С Катей я работал много лет в группе «Мельница» и в группе «Пикник». Она очень сильный человек. Мы не хотим и не готовы верить в плохое, — сказал Юрий Чернышевский. — Списки погибших мы, конечно, смотрели. Екатерины там нет. Я на связи с ее мужем Дмитрием. Мы продолжаем Катю искать. Пока информации нет, вообще никакой, но есть надежда. Нам пообещали, что завтра наступит ясность.

Группа «Пикник» должна была дать концерт в подмосковном Crocus City Hall вечером 22 марта. За 10 минут до начала выступления в здании началась стрельба. Террористы напали на «Крокус», расстреливая людей и в коридорах, и в зрительном зале.

Участники самой группы в момент нападения находились в гримерке, им удалось покинуть здание.

По последним официальным данным от следкома России, во время теракта погибли 133 человека.

Все последние новости о стрельбе MSK1.RU собирает в отдельном онлайн-репортаже.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Крокус Сити Холл Трагедия Группа Пикник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Алина, 39

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Наталья, 43

Marina, 54

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление