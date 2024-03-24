«Мы продолжаем Катю искать»: директор группы «Пикник» — о пропавшей после теракта в «Крокусе» помощнице

— С Катей я работал много лет в группе «Мельница» и в группе «Пикник». Она очень сильный человек. Мы не хотим и не готовы верить в плохое, — сказал Юрий Чернышевский. — Списки погибших мы, конечно, смотрели. Екатерины там нет. Я на связи с ее мужем Дмитрием. Мы продолжаем Катю искать. Пока информации нет, вообще никакой, но есть надежда. Нам пообещали, что завтра наступит ясность.