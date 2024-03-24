«Мы продолжаем Катю искать»: директор группы «Пикник» — о пропавшей после теракта в «Крокусе» помощнице

Во время теракта в Crocus City Hall группу «Пикник» сопровождала Екатерина Кушнер. Она — большой друг группы и помощница директора коллектива. С вечера 22 марта Екатерина не выходит на связь.
Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский рассказал корреспонденту MSK1.RU, что во время трагедии Екатерина находилась в фойе.
— С Катей я работал много лет в группе «Мельница» и в группе «Пикник». Она очень сильный человек. Мы не хотим и не готовы верить в плохое, — сказал Юрий Чернышевский. — Списки погибших мы, конечно, смотрели. Екатерины там нет. Я на связи с ее мужем Дмитрием. Мы продолжаем Катю искать. Пока информации нет, вообще никакой, но есть надежда. Нам пообещали, что завтра наступит ясность.
Группа «Пикник» должна была дать концерт в подмосковном Crocus City Hall вечером 22 марта. За 10 минут до начала выступления в здании началась стрельба. Террористы напали на «Крокус», расстреливая людей и в коридорах, и в зрительном зале.
Участники самой группы в момент нападения находились в гримерке, им удалось покинуть здание.
По последним официальным данным от следкома России, во время теракта погибли 133 человека.
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