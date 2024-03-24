15-летний подросток спас из «Крокуса» более 100 человек. Видео, как он это сделал

Видео, на котором Ислам помогает людям выбраться Источник: «Осторожно, новости» / T.me

15-летний подросток по имени Ислам спас более ста человек во время теракта в «Крокусе». Он взял на себя их эвакуацию.



Подросток подрабатывал гардеробщиком в концертном зале. И он хорошо запомнил инструкцию по безопасности. Когда началась стрельба, Ислам встал на пути потока людей и взял на себя функции регулировщика, направляя бегущих в сторону выхода.

— Юноша организовал эвакуацию десятков людей и помог выбраться из здания через безопасный выход, — пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

В какой-то момент Ислам заметил, что большая группа людей пытается уйти в тупик. Он вмешался, повел испуганных гостей «Крокуса» за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

