«Решили не лишать радости»: НОВАТ не стал отменять спектакли после теракта в Crocus City Hall

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей травников объявил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский НОВАТ заявил о проведении спектаклей на фоне массовой отмены театральных событий из-за теракта, случившегося накануне в Подмосковье. Обращение к зрителям учреждение опубликовало в своем телеграм-канале.

В сообщении сказано, что Новосибирский театр оперы и балета выражает соболезнования родным и близким пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Между тем спектакли, запланированные на ближайшие дни в НОВАТе, состоятся.



— По многочисленным просьбам зрителей НОВАТ принял решение провести запланированные на 23 и 24 марта спектакли «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Сказка о рыбаке и рыбке»: мы решили не лишать радости наших маленьких зрителей, многие из которых приехали на спектакли из других городов, — сообщили в театре.



Уточняется, что зрителям, которые хотят сдать билеты на спектакли, вернут деньги в полном объеме. Вместе с тем ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.

Об отмене спектаклей в ближайшие дни заявили в театрах «Старый дом», «Красный факел», «Глобус» и других, отменены события Транссибирского Арт-фестиваля в Новосибирской филармонии.

Весной 2023 года НОВАТ не стал снимать или переносить представления в день траура, который был объявлен после взрыва газа на Линейной в Новосибирске. Трагедия унесла жизни 15 человек, еще 11 получили серьезный вред здоровью. Всю историю произошедшего НГС восстановил в одном материале.

При этом прежде летом 2021 года Новосибирский театр оперы и балета заявил об отмене запланированного гала-концерта Вероники Джиоевой. Решение было принято «связи с невысоким интересом зрителей».



— К нашему глубокому сожалению, более 70% билетов не продано. Мы очень огорчены и вынуждены отменить его в связи с невысоким интересом зрителей к уникальному событию, — уточняли в театре.

