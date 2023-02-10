«Часть выручки пойдет пострадавшим семьям»: НОВАТ не стал отменять балет «Золушка» в день траура

НОВАТ не стал снимать или переносить представления в день траура, который объявлен в Новосибирске 10 февраля из-за трагедии в доме на Линейной. Вчера, 9 февраля произошел взрыв газа, из-за которого погибли 13 человек, а девять жильцов пострадали.
— В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура. НОВАТ не имеет возможности своевременно оповестить зрителей, приезжающих в этот день на спектакль «Золушка» из районов области и соседних регионов, среди которых большие группы школьников. Часть выручки от билетов, проданных на спектакль 10 февраля будет направлена семьям погибших и пострадавших жильцов дома, — ответили на запрос корреспондента НГС в театре. — Коллектив НОВАТа выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии. В знак траура флаг России над НОВАТом приспущен.
Какую именно часть выручки передаст театр, в учреждении не сообщили, но уточнили, что это будет сумма за вычетом расходов на оплату работы сотрудников.
Сегодня в театре на большой сцене будет показан балет «Золушка», на малой сцене концерт «Царь-бас Федор Шаляпин».
Другие учреждения культуры отменили сегодня представления из-за траура. Среди них «Красный факел», «Старый дом», «Первый театр», «Глобус», театр «На левом берегу», ДКЖ, Новосибирская филармония, «Театр кукол», «Музыкальный театр».
В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура. Во взрыве газа на Линейной погибли 13 человек. Спасатели завершили разбор завалов.
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