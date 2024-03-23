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40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Там внутри люди! А мы опоздали на 15 минут». Страшные кадры из Crocus City Hall во время теракта

«Там внутри люди! А мы опоздали на 15 минут». Страшные кадры из Crocus City Hall во время теракта

Что известно о стрельбе в концертном центре к этому часу. Видео

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Вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье должен был состояться концерт группы «Пикник». Когда уже собрался полный зал, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу. Люди в панике бежали на улицу.

Крыша концертного центра загорелась, пожару присвоили повышенный ранг опасности.

— Там внутри люди, там внутри сидят люди, которые пришли на концерт. Успели прийти, а мы не успели, мы опоздали на 15 минут. Меня Бог отвел. — снимали горящее здание опоздавшие на концерт.

К зданию Crocus City Hall съехались спецслужбы. По данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли и более 100 пострадали.

МИД назвал произошедшие терактом.

Следим за происходящим в режиме онлайн.

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