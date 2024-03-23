«Обвинили в ненависти к Дагестану»: как поиски пропавшей студентки из Ростова зашли в тупик

Силовики планируют объявить федеральный розыск Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











— Сказать, что у нас шок, это не сказать ничего. Абсолютно ничего не сделано. Мы ознакомились с материалами дела и считаем, что оно практически в тупике. Объяснения взяли с десятков человек, но все они говорят, что ничего не знают, — пишет Диана Цомартова, мать ростовской студентки, которая пропала 10 февраля после соревнований в дагестанском городе Каспийске. 161.RU рассказывает, к чему привели полтора месяца поисков.

Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. Она приехала в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова пошла гулять по набережной, после чего бесследно исчезла. В воде тела девушки не нашли. Поэтому родные уверены, что Анну похитили.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

За полтора месяца выдвинуто много версий случившего: суицид после поражения на соревнованиях, несчастный случай, побег от семьи, похищение невесты и даже потеря памяти. Но родители Анны уверены, что их ребенка похитили. Цомартовы обвиняют силовиков в бездействии, указывая, что записи видеокамер, на которых видно гуляющую по берегу Анну, обрываются на территории санатория ФСБ — туда девушка пролезла через дыру в прохудившемся заборе на набережной.

Поисковики прочесали около 140 километров береговой линии Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











— Забор санатория ФСБ [в день пропажи Анна стоял] без вывески, а после событий 10 февраля уже с вывеской. Железки с красной сетью тоже не было. Вход нахлестом закрыли на второй день — одну сетку на другую. Сетка была визуально как дряхлый вход в шатер, — прокомментировала эти фото мама Ани.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Что произошло 10 февраля и после?

Родители Анны создали телеграм-канал, в котором подробно рассказывают о поисках дочери. Там мать Диана Цомартова показала фотографии и запись боя, после которого ее дочь пропала, как предполагали многие, расстроившись из-за проигрыша. Мать считает, что внешний вид и поведение Ани никак не указывают на подавленное состояние.



Источник: Федерация муайтай России











— Это не первый ее проигрыш. Даже у Хабиба Нурмагомедова есть проигрыши в своей карьере. Это нормально, и не надо это привязывать, чтобы скрыть преступления, — считает Диана Цомартова. — Когда такие, как Анна, разбиты, они ищут реванш. Страх у нас рождает инстинкт зверя. Мы будем рвать и метать, пока не добьемся нужного для нас результата. Нет преграды на пути нашей злости. Всё остальное — домыслы.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

Позиция МВД Дагестана: следователи осмотрели прибрежную зону в Каспийске, где последний раз видели девушку, осмотрели ее номер в гостинице, изъяли видео с камер, расположенных вдоль побережья Каспийского моря, допросили более 25 свидетелей.

В день пропажи камеры на набережной зафиксировали, как Анна гуляла по берегу и местами шла по воде. Ежедневно на берегу родители ждут дочь и прочесывают вместе с волонтерами, сотрудниками МЧС и добровольцами каждую тропинку и тысячи километров. Но в санатории ФСБ, рядом с которым в последний раз видели девушку, «никаких движений нет».

Поиски не прекращались ни на день Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Диана молится, чтобы дочь нашлась живой и невредимой Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

— Волонтеры из Осетии не покидают нас, простые мальчики за свой счет снимают квартиру и целыми днями ищут, как мне говорят, «свою сестру», — написала Диана. — Странно, что функция ФСБ — безопасность, но мой ребенок подвергся опасности на их территории. ФСБ не может найти кого-то? Смешно было бы, если бы не было так страшно.



Чуть позже Диане предоставили записи с видеокамер напротив ведомственного санатория.

— При изучении увеличенного изображения записи видеокамеры с частного дома, расположенного у так называемого забора санатория, в здании между санаторием и мысом, на котором находилась Анна, был еще кто-то. Эта запись также есть и у следствия, — сообщила Диана Цомартова.

Мать заявила, что на первом видео есть Аня и так называемый охранник. Это подтвердил следователь в присутствии двух людей Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Более месяца семья Цомартовых остается в гостинице, где жила спортивная команда Ани. Хозяин позволил родным спортсменки проживать в номерах бесплатно и помогал в поисках.

— Когда мы пришли на порог Абдулбасира с просьбой нас заселить, он нас впустил. Сказал, что благодарен Аллаху, что дал ему возможность помочь людям. Спасибо огромное количество раз. Пусть Всевышний воздаст тысячекратно добром, — поблагодарила Диана хозяина гостиницы и в очередной раз призвала на помощь всех неравнодушных. За месяц канал, посвященный поискам дочери Цомартовых, набрал более 13 тысяч подписчиков.



Родители призывают не верить слухам Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











За информацию, которая поможет вернуть Аню, семья сначала предложила миллион рублей. На днях родители увеличили вознаграждение до 5 миллионов рублей тому, кто вернет дочь живой и невредимой.



— Пожалуйста, верните дочь! Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму. Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки, — написала несчастная мать.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

Какие версии выдвигались?

Когда водолазы обследовали прибрежную зону Каспийского моря, а спасатели прочесали берег, версия о суициде сошла на нет. Появились новые версии исчезновения. Одну из них пришлось опровергать главе Северной Осетии: якобы Анна села в такси к незнакомцу и направилась во Владикавказ.

— Ни МЧС, ни правоохранительные органы этот факт не подтверждают, — отметил глава республики Сергей Меняйло.

Меняйло утверждает, что вся информация была тщательно проверена Источник: dagizvestiya / T.me











Семье начали звонить гадалки и другие «экстрасенсы», предлагая свои версии. Цомартовы, несмотря на всю абсурдность ситуации, проверяли каждый адрес, о котором им сообщали, и каждую новую версию.

Главный тренер сборной Северной Осетии по тайскому боксу Верди Тариев, работавший с Цомартовой, заявил, что бой, после которого девушка пропала, никак не влиял на ее карьеру Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











— Дочка ехала на соревнования в хорошем настроении, потому что из-за учебы ей редко удается выбраться на соревнования — за три года это был только второй ее турнир, который совпал с каникулами. Она всё равно проходила на Россию, — рассказал Николай Цомартов. — Да, неудачно выступила, но это не первый ее проигрыш был. Она проигрывать умеет... Мы не исключаем роковую случайность какую-то, но суицид исключаем. Там даже по движению видно, я ее хорошо знаю, что она идет не расстроенная, а злая. Она в себе разбиралась.

«Анна любила ходить по берегу. Даже когда мы жили в Ростове, она любила гулять по берегу Дона» Николай Цомартов, отец пропавшей

Еще по одной версии якобы девушка потеряла память и шла по воде с мыслью о суициде. Эта версия еще больше разозлила близких.



Анна любила тренировки под дождем Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Диана Цомартова попросила министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова проверить руководителя пресс-службы ведомства Гаяну Гариеву из-за того, что в телеграм-канале «Криминальная хроника», который связывают с местной полицией, продвигали версию о суициде.

— В телеграм-каналах, с момента пропажи моей дочери, Цомартовой Анны, стали активно озвучивать только одну версию исчезновения — суицид. Причем подписаны эти клеветнические статьи Гариевой Гаяной. В ответ на наши неоднократные справедливые замечания о некорректности и преждевременности данных высказываний, которые могут только помешать поиску нашей дочери, представители пресс-службы просто удалили все статьи, касающиеся розыска, и вообще перестали озвучивать что-то касаемо этого. В ответ на вопрос в комментариях, почему пресс-центр перестал озвучивать новости по поиску Цомартовой Анны, Гаяна Гариева заявила, что писать нечего, новостей нет.



Цомартова считает, что «действия начальника пресс-службы МВД по Республике Дагестан попадают по действия статей «Клевета» и «Разглашение данных предварительного расследования».

Тем временем семья распечатала листовки, которые согласились распространить и расклеить тысячи людей из разных уголков страны Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











В ответ Гариева в своем телеграм-канале написала, что «работа ее прозрачна и публична, за каждое сказанное и написанное слово» она несет ответственность.



— Что касается детей, эта тема для меня особая, и вы об этом знаете. Отношение мое к детям известно каждому из вас. Позволить себе задеть или оскорбить ребенка я не могу в принципе. Напротив, за детей я всегда горой стою. И в этой ситуации я сделала всё, что могла и должна была. И даже значительно больше. Разбирательством в ситуации занимаются полномочные и компетентные ведомства. Всему происходящему будет дана правовая оценка. Подождем результатов следствия. Уверена, они расставят всё по местам, — подытожила начальник пресс-службы.

Каждое утро Диана приходит к морю Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Диана Цомартова записала видеообращение к президенту, попросив Владимира Путина помочь «вернуть ребенка». Она заявила, что все версии не были рассмотрены, хотя человек, возможно, пропал на территории санатория ФСБ. Мать призвала направить проверку из Москвы, чтобы расследование ускорилось.

— Я просто хочу своего ребенка. Пожалуйста, помогите вернуть мне моего ребенка. <...> Меня начали мешать с грязью. Я не имею никакого отношения к экстремизму, в котором меня обвиняет пресс-служба МВД Дагестана. Я прошу вас заставить прекратить их информационную войну против меня. Это несправедливо. Надо искать ребенка, — говорит Диана в обращении к президенту.



Женщина также попросила неравнодушных людей написать коллективное письмо на имя Путина.

— Если просьба будет коллективной и массовой, возможно, нам ответят и помогут. Очень просим вас взять под личный контроль это дело и поручить его компетентным органам из Москвы. Мы любим свою страну, своего президента и верим, что он найдет нашу девочку, — считает она.

Но травля семьи продолжается. Многие стали обвинять Цомартовых, что это они довели дочь до побега.

Обращение Дианы Цомартовой

«Хочу обратиться к народу Республики Дагестан!



В то время, когда большая часть народа Дагестана поддерживала наши старания в поиске Анны, оказывая моральную, духовную и материальную помощь, к сожалению, находятся и те, которым не нравятся наши усилия. В некоторых телеграм-каналах против нашей семьи была развязана настоящая война, без правил и приличий. Нелюди, прикрываясь анонимными никами, распространяют клеветнические слухи об Анне и всей нашей семье. Активно навязывается версия о невменяемости нашей дочери Анны, о том, что родная мать регулярно избивала ее. Дошли до того, что обвинили нас в сепаратизме и ненависти к народу Дагестана.



Мы неоднократно высказывали слова благодарности всем, кто стоит рядом с нами в это тяжелое время. У нас в семье два племянника-дагестанца. Первый тренер Анны — дагестанец, а второй — уроженец Дагестана. Все выпады в наш адрес клеветнические и направлены только для прикрытия одного конкретного человека. Мы никогда не высказывались против силовых структур. Да, есть вопросы к конкретным людям в МВД, ФСБ и СК, но мы всё решаем строго в правовом русле. Некоторых нелюдей, конечно, устроило бы, что бы мы отказались от поисков Анны ради спокойствия их благодетелей, но этого не будет. Мы не смиримся и будем и далее активно продолжать поиски. Просим только одного, не воспринимайте серьезно публикации нелюдей, который скрывают свои имена и подло гадят на нашу семью. Удивительно, что делают они это даже в священный для всех мусульман месяц».

Ищут всем миром и молятся на разных языках

Женщине ежедневно пишут тысячи людей из разных уголков России и мира. Беда одной семьи объединила людей разных народностей, религий и поколений. Многие размещают в своих соцсетях информацию об Анне в надежде, что ее увидят и сообщат родителям.

— Я всем благодарна, кто возносит молитву с именем Анна. Всем, кто с верой с нами стоит. Мусульмане, христиане, все, кто с чистым сердцем молится за Анну, спасибо. Боже Всевышний, верни Анну живой домой, — благодарит всех Диана Цомартова.

Родные Анны приходят каждый день в церковь помолиться за спасение девушки Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Каждое утро и вечер Цомартова начинает и завершает молитвой о скорейшем возвращении дочери.

«Я в молитве к Богу нахожу спасение! Прошу Бога во всех именах его спасти и сохранить Анну, вернуть ее живой и здоровой домой» Диана Цомартова, мать пропавшей

Женщина поделилась снимками из Иерусалима — в Стену Плача вложили записку с просьбой вернуть Анну матери.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

Сочувствующий семье человек по имени Загир совершил садак — добровольную милостыню, которую мусульманин выплачивает нуждающимся с намерением заслужить довольство Аллаха. Он привез семье подарки.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

Сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан. Семья Садулаевых выполнила просьбу Дианы и дала садак. С именем Анны они принесли в жертву барана. Таким образом люди попросили помощи в поисках девушки.

Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой

— Помогают люди из самых разных мест. Остров Корфу, Греция, где Мария заказала таму Святому Спиридону Тримифунтскому. По всему миру зажигаются молитвы с именем Анна, — написала мать, не теряющая надежду найти ребенка.

Тама с именем пропавшей Источник: телеграм-канал о поисках Анны Цомартовой











P. S.

Это видео Анна Цомартова записала для матери три года назад. Оно стало теперь для Дианы знаковым. Женщина сообщила, что не перестанет ждать свою дочь, пересматривая душераздирающий ролик изо дня в день.

