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Лавина накрыла группу туристов на Камчатке

Двое не смогли выбраться

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Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, где их накрыло снегом

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На Камчатке в районе перевала Красноармейского лавина накрыла группу туристов из 11 человек. На их поиски выдвинулись спасатели. Об этом сообщает МЧС России.

— Группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, здесь их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое. На их поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом, — говорится в сообщении МЧС.

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Видео: МЧС России / T.me

По данным телеграм-канала Shot, все 11 частников группы — жители Камчатского края.

Сначала участники группы, которые смогли выбраться, пытались найти пропавших самостоятельно, но затем обратились за помощью к спасателям.

Обновлено в 09:04 мск

В район перевала Красноармейского вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС России / T.me

— Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники, — сообщили в МЧС.

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