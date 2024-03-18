Лавина накрыла группу туристов на Камчатке

На Камчатке в районе перевала Красноармейского лавина накрыла группу туристов из 11 человек. На их поиски выдвинулись спасатели. Об этом сообщает МЧС России.
— Группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, здесь их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое. На их поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом, — говорится в сообщении МЧС.
По данным телеграм-канала Shot, все 11 частников группы — жители Камчатского края.
Сначала участники группы, которые смогли выбраться, пытались найти пропавших самостоятельно, но затем обратились за помощью к спасателям.
Обновлено в 09:04 мск
В район перевала Красноармейского вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Кроме того, на место поисков следует наземная группировка.
— Всего задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники, — сообщили в МЧС.