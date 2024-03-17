«Размотало нехило»: пять автомобилей попали в ДТП у «Глобуса» — видео

На улице Кирова, у театра «Глобус» произошла массовая авария. Информацию о происшествии НГС сообщил очевидец Денис.
— Авария около театра «Глобус» на Кирова. Размотало тут нехило всех, — сообщил НГС очевидец, не уточнив подробности происшествия.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что в аварию попали пять автомобилей.
— Зарегистрировано ДТП столкновение пяти автомобилей, в котором предварительно пострадал водитель одного из автомобилей, — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия в настоящее время работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее семь человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Алтайском крае. Автобус следовал в Новосибирск.