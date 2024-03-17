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Тема дняМассовое ДТП у "Глобуса" — видео
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«Размотало нехило»: пять автомобилей попали в ДТП у «Глобуса» — видео

По предварительным данным, пострадал один человек

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Столкнулись несколько иномарок и один отечественный автомобиль

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На улице Кирова, у театра «Глобус» произошла массовая авария. Информацию о происшествии НГС сообщил очевидец Денис.

— Авария около театра «Глобус» на Кирова. Размотало тут нехило всех, — сообщил НГС очевидец, не уточнив подробности происшествия.

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Видео: Читатель НГС Денис

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что в аварию попали пять автомобилей.

— Зарегистрировано ДТП столкновение пяти автомобилей, в котором предварительно пострадал водитель одного из автомобилей, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее семь человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на трассе в Алтайском крае. Автобус следовал в Новосибирск.

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