Пострадало 7 человек, один госпитализирован: автобус перевернулся на трассе — он ехал в Новосибирск

Семь человек пострадало в результате опрокидывания автобуса на дороге в Алтайском крае. Пассажирский транспорт следовал по маршруту Чимкент — Новосибирск, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Информация о ДТП в районе села Гришковка Немецкого национального района поступила специалистам утром 17 марта. В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением, допустил съезд автобуса с трассы и его опрокидывание на бок.
— В автобусе находилось 56 человек (2 из которых водители), 54 пассажира из них 3 ребенка. Всего пострадало 7 человек (ушибы легкой степени, детей нет). Все осмотрены сотрудниками скорой помощи, — сказано в сообщении. — Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода.
Уточняется, что специалисты стабилизировали пассажирский транспорт, техника исправна. Сейчас водители самостоятельно выдвигаются на автобусе в Казахстан, пассажирам предоставили транспорт для доставки в Новосибирск.
Накануне, 16 марта, грузовой поезд столкнулся с автобусом на переезде в Сибири. Транспорт перевозил людей на работу.