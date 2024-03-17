Обрушение декораций в новосибирском театре попало на видео — смотрим кадры

Момент обрушения декораций в Новосибирском музыкальном театре попало на видео. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «Культуръка Новосибирска».
Видео появилось в Сети в воскресенье, 17 марта.
На кадрах видно, как артисты поют и танцуют, часть участников мюзикла находится на сцене, когда другие стоят на мосту — декорации к постановке. В один момент сооружение наклоняется, из-за чего находящиеся на нем артисты соскальзывают вниз. На сцене слышны крики.
Инцидент произошел 13 марта во время репетиции мюзикла «Два капитана».Как сообщала руководитель литературой части театра Любовь Кириченко, в результате произошедшего никто из труппы или технических сотрудников не пострадал. Репетиции были продолжены.
— Декорация не была повреждена, на проведение премьеры этот момент никак не повлиял, — уточняла специалист.
16 марта в Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке. Ее доставили в больницу.