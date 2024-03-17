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Обрушение декораций в новосибирском театре попало на видео — смотрим кадры

Никто из труппы или технических сотрудников не пострадал

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Видео появилось в Сети 17 марта

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Момент обрушения декораций в Новосибирском музыкальном театре попало на видео. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал «Культуръка Новосибирска».

Видео появилось в Сети в воскресенье, 17 марта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел во время репетиции мюзикла

Видео: «Культуръка Новосибирска», телеграм-канал

На кадрах видно, как артисты поют и танцуют, часть участников мюзикла находится на сцене, когда другие стоят на мосту — декорации к постановке. В один момент сооружение наклоняется, из-за чего находящиеся на нем артисты соскальзывают вниз. На сцене слышны крики.

Инцидент произошел 13 марта во время репетиции мюзикла «Два капитана».Как сообщала руководитель литературой части театра Любовь Кириченко, в результате произошедшего никто из труппы или технических сотрудников не пострадал. Репетиции были продолжены.

— Декорация не была повреждена, на проведение премьеры этот момент никак не повлиял, — уточняла специалист.

16 марта в Новосибирске гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке. Ее доставили в больницу.

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