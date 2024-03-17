«Я слетела»: гимнастка рассказала о том, как сорвалась с высоты в новосибирском цирке

Гимнастка Елизавета Чумакова прокомментировала происшествие в новосибирском цирке. Артистка сорвалась с высоты во время исполнения трюка.
Обращение гимнастки опубликовано на ее странице во «ВКонтакте».
— Сегодня получилось так, что со своего любимого одного «носка» я слетела. Высота была невысокая, все нормально. Просто я решила не вставать, дабы знаю меры предосторожности о том, что нужно не двигаться, чтобы избежать все неприятные действия, — объяснила гимнастка.
Елизавета Чумакова сообщила, что в ближайшие дни будет проходить «все возможные обследования, чтобы подтвердить, что все в порядке».
— Так что все хорошо. Я жива, здорова. А то там уже раскрутили, раздули не зная что. Все в порядке, — сказала гимнастка.
Вместе с тем о состоянии артистки также высказался в соцсетях гендиректор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
— У Лизы переломы пяток и тазобедренного сустава(незначительные), — сказано в телеграм-канале Запашного. Информация также появилась на странице артиста во «ВКонтакте».
О происшествии стало известно накануне, 16 марта, после инцидента выступление в цирке продолжилось. В продюсерском центре «Королевский цирк Гии Эрадзе» уточнили, что Елизавета Чумакова сорвалась на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» п/р В. Дулича.
Девушку доставили на карете скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1, ее жизни и здоровью, по словам специалистов, ничего не угрожает.