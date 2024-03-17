«Я слетела»: гимнастка рассказала о том, как сорвалась с высоты в новосибирском цирке

— Сегодня получилось так, что со своего любимого одного «носка» я слетела. Высота была невысокая, все нормально. Просто я решила не вставать, дабы знаю меры предосторожности о том, что нужно не двигаться, чтобы избежать все неприятные действия, — объяснила гимнастка.

