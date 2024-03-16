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Сорвалась с половины купола: в новосибирском цирке гимнастка упала во время выступления

После происшествия представление в цирке продолжилось

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ЧП произошло во время выступления 16 марта

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В Новосибирске во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. О происшествии редакции НГС сообщили читатели.

Все произошло во время представления в субботу, 16 марта, примерно в 17 часов. Очевидица происшествия рассказали, что воздушная гимнастка выполняла трюк на кольце без страховки.

— Гимнастка упала с высоты половины купола. Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам её читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего, — рассказала НГС очевидица происшествия.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области НГС сообщили, что такая информация в ведомство не поступала.

После ЧС выступление в цирке продолжилось. В приемной Новосибирского государственного цирка не ответили на звонки редакции НГС. Корреспондент НГС направил официальный запрос в Росгосцирк, чтобы узнать подробности происшествия и состояние травмированной гимнастки.

Аналогичное происшествие произошло в новосибирском цирке в апреле 2023 года. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения воздушного гимнаста.

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