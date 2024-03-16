Сорвалась с половины купола: в новосибирском цирке гимнастка упала во время выступления

В Новосибирске во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. О происшествии редакции НГС сообщили читатели.
Все произошло во время представления в субботу, 16 марта, примерно в 17 часов. Очевидица происшествия рассказали, что воздушная гимнастка выполняла трюк на кольце без страховки.
— Гимнастка упала с высоты половины купола. Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам её читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего, — рассказала НГС очевидица происшествия.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области НГС сообщили, что такая информация в ведомство не поступала.
После ЧС выступление в цирке продолжилось. В приемной Новосибирского государственного цирка не ответили на звонки редакции НГС. Корреспондент НГС направил официальный запрос в Росгосцирк, чтобы узнать подробности происшествия и состояние травмированной гимнастки.
Аналогичное происшествие произошло в новосибирском цирке в апреле 2023 года. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения воздушного гимнаста.