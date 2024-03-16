Сорвалась с половины купола: в новосибирском цирке гимнастка упала во время выступления

— Гимнастка упала с высоты половины купола. Висела на одной ноге на кольце и сорвалась. На ноги прямо упала. К ней гимнаст опускается, а я по губам её читаю — «сломала». Там три яруса, она упала с нижнего, — рассказала НГС очевидица происшествия.

