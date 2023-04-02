Акробат сорвался во время представления в новосибирском цирке — СК начал проверку

В Новосибирске Следственный комитет начал проверку после того, как воздушный гимнаст сорвался во время представления в цирке.
— Следственными органами организована доследственная проверка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). СК проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел 2 апреля в Новосибирском цирке. Акробат упал во время исполнения трюка на представлении. Мужчину на руках вынесли из манежа. Сейчас он находится в НИИТО, его здоровью ничего не угрожает.