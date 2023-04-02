Не долетел до мата: акробат сорвался во время представления в новосибирском цирке — видео неудачного трюка

В Новосибирском цирке сегодня, 2 апреля, акробат неудачно упал во время исполнения трюка на представлении. Мужчину на руках вынесли из манежа. Сейчас он находится в НИИТО.
Как рассказал читатель НГС, на представлении «Бурлеск» около 14:00 один из артистов не долетел до мата. После того, как акробата унесли, выступление продолжилось.
— Наш акробат Илья Закрепкин в данный момент находится в НИИТО. Его осматривают врачи, он в сознании, не терял его. Сознание ясное, руки и ноги шевелятся. Надеемся, что все будет хорошо, — рассказала НГС директор продюсерского центра Элина Лазаревская.
Корреспондент НГС обратилась в НИИТО за комментарием.
В частном детском саду Новосибирска 21 марта
Два года назад в Мошково во время исполнения номера «Африканские львицы» гастролирующего Уральского цирка шапито львица напала на дрессировщика.