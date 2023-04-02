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«Ему сделали МРТ»: как себя чувствует сорвавшийся во время трюка акробат

Артиста увезли в НИИТО сразу после падения

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Инцидент произошел сегодня, 2 апреля

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Сорвавшийся сегодня, 2 апреля, во время трюка акробат Илья Закревский находится под наблюдением врачей НИИТО. Как рассказали в группе во «ВКонтакте» «Королевский цирк Гии Эрадзе», артисту ничего не угрожает, его положили в стационар в профилактических целях.

— Мы незамедлительно приняли все положенные меры. Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артиста в Новосибирский НИИТО, где его осмотрели, сделали МРТ и оказали высококвалифицированную помощь. Всё это время артист был и находится в сознании. Паралич конечностей отсутствует, — рассказали в «Королевском цирке Гии Эрадзе».

Илья Закревский упал с турникета во время выступления. Его унесли на руках коллеги. Инцидент попал на видео зрителя цирка.

Два года назад в Мошково во время исполнения номера «Африканские львицы» гастролирующего Уральского цирка шапито львица напала на дрессировщика.

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