«Ему сделали МРТ»: как себя чувствует сорвавшийся во время трюка акробат

Сорвавшийся сегодня,
— Мы незамедлительно приняли все положенные меры. Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артиста в Новосибирский НИИТО, где его осмотрели, сделали МРТ и оказали высококвалифицированную помощь. Всё это время артист был и находится в сознании. Паралич конечностей отсутствует, — рассказали в «Королевском цирке Гии Эрадзе».
Илья Закревский упал с турникета во время выступления. Его унесли на руках коллеги. Инцидент попал на видео зрителя цирка.
Два года назад в Мошково во время исполнения номера «Африканские львицы» гастролирующего Уральского цирка шапито львица напала на дрессировщика.