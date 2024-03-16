Жизни ничего не угрожает: стало известно состояние гимнастки, сорвавшейся с высоты в цирке Новосибирска

Появились данные о состоянии здоровья пострадавшей гимнастки, которая упала с высоты во время номера в новосибирском цирке. Информацию опубликовали представители продссерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
— Сегодня во время показа шоу «Королевский цирк» (совместный проект продюсерского центра «Королевский цирк» и компании Росгосцирк) на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» п/р В. Дулича сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова, — говорится в сообщении компании.
Пострадавшую Елизавету Чумакову доставили на карете скорой помощи в Городскую клиническую больницу №1. Там она прошла осмотр и процедуру компьютерной томографии.
— Елизавета находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование. Ситуация находится под контролем специалистов. Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза, — добавили в продюсерском центре.
Напомним, о падении гимнастки во время выступления в новосибирском цирке ранее НГС сообщила читательница. В Сети также появилось видео с моментом трагического происшествия.