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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Вспыхнул пожар

Погиб один из работников предприятия

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Известно об одном пострадавшем

Видео: Shot / T.me

Ночью 17 марта беспилотники атаковали город в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, БПЛА удалось нейтрализовать, однако в результате падения одного из них вспыхнул пожар.

Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. На тушение бросили более 80 пожарных.

— Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано, — добавили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сообщается, что погиб один из работников предприятия. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших непосредственно от пожара нет.

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