Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Вспыхнул пожар

Ночью 17 марта беспилотники атаковали город в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба, БПЛА удалось нейтрализовать, однако в результате падения одного из них вспыхнул пожар.
Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. На тушение бросили более 80 пожарных.
— Привлеченные подразделения сообщают о том, что возгорание практически локализовано, — добавили в оперативном штабе Краснодарского края.
Сообщается, что погиб один из работников предприятия. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших непосредственно от пожара нет.