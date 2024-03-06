В Новосибирской области задержали мужчину с поддельным паспортом — документ он купил в Красноярске

В Новосибирской области задержали мужчину, который пытался попасть на территорию России по поддельному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.
Пограничники в пункте пропуска «Павловка» обратили внимание на иностранца с заграничным паспортом, который был похож на поддельный. После проверки было установлено, что в документе была перешита страница с установочными личными данными. Мужчину задержали. Он рассказал, что купил поддельный документ в Красноярске у своих земляков.
Иностранный гражданин стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы без действительных документов (ч.1. ст. 332 УК РФ). Мужчину отпустили под личное поручительство. По уголовному делу ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее жительница Новосибирской области попала под суд из-за махинаций с документами на кошку. Она продала бенгальскую кошку под видом более дорогой породы Европейская бурма.