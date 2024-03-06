Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 91.16
eur 98.94
СрочноЧто покупают новосибирцы в «магазинах для бедных»
Все новости
Все новости

Пострадали три ребенка: «Хонда» и «Хендай» стокнулись на перекрестке в Новосибирске

В обстоятельствах разбирается ГИБДД

92

Авария произошла поздним вечером

Поделиться

Трое детей пострадали в ДТП на улице Объединения в Новосибирске. Оно произошло 5 марта около 22:20.

Подробности рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Сообщается, что 42-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» ехал по улице Объединения и у дома №28 врезался в «Хендай Солярис». Это произошло на регулируемом перекрестке.

Медицинская помощь потребовалась троим детям, которые ехали в автомобиле «Хонда». Двоим мальчикам 12 лет, девочке — 4 года. Она ехала в специальном детском кресле.

— По данному факту Госавтоинспекцией города Новосибирска вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — сообщили в ГИБДД.

В начале марта на Октябрьском мосту машина сбила водителя, который менял колесо своей машины. Он получил перелом обеих ног, потребовалась помощь спасателей. 5 марта стало известно, что пострадавший скончался.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

АварияДТППострадавшийУлица Объединения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter