Пострадали три ребенка: «Хонда» и «Хендай» стокнулись на перекрестке в Новосибирске

Трое детей пострадали в ДТП на улице Объединения в Новосибирске. Оно произошло 5 марта около 22:20.
Подробности рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. Сообщается, что 42-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» ехал по улице Объединения и у дома №28 врезался в «Хендай Солярис». Это произошло на регулируемом перекрестке.
Медицинская помощь потребовалась троим детям, которые ехали в автомобиле «Хонда». Двоим мальчикам 12 лет, девочке — 4 года. Она ехала в специальном детском кресле.
— По данному факту Госавтоинспекцией города Новосибирска вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — сообщили в ГИБДД.
В начале марта на Октябрьском мосту машина сбила водителя, который менял колесо своей машины. Он получил перелом обеих ног, потребовалась помощь спасателей. 5 марта стало известно, что пострадавший скончался.