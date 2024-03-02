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СрочноСибиряка заподозрили в убийстве таксиста
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«Не менее 10 ударов ножом»: сибиряка заподозрили в убийстве таксиста — что об этом известно

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

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Барнаульцу грозит до 15 лет лишения свободы

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Жителя Алтайского края заподозрили в убийстве таксиста. По данным следователей, после происшествия 34-летний барнаулец сел в машину водителя и скрылся, но не справился с управлением и врезался в дорожный знак.

Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что мужчину задержали сотрудники ГИБДД, инцидент произошел 1 марта.

— Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси, чтобы поехать к своему знакомому. Так как товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт, пассажир вновь высказал просьбу подождать его, однако получил отказ, — рассказали в ведомстве. — В ходе произошедшего по данному поводу конфликта, подозреваемый нанес таксисту не менее 10 ударов ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас сотрудники ведомства готовят ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

Летом прошлого года в Новосибирской области огласили приговор по делу об убийстве таксиста. Виновным в смерти водителя признали его 17-летнего пассажира. Молодому человеку назначили наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

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