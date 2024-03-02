Проснуться с первой «птичкой». Что известно об атаке БПЛА на жилой дом в Петербурге

Жительница еще одного дома Оксана рассказывает, что проснулась в три минуты восьмого.



— Меня сын разбудил — даже он проснулся, обычно крепко спит, — рассказала она. — Взрывная волна — и сигнализации сработали. Я посмотрела в окно — у нас всё целое. [Ощущалось] как землетрясение. Но ребенок говорит: «Нет, это взрыв». Я вышла гулять с собакой, здесь было спокойно. И встретила соседа, который уже туда сходил. И, говорит, там горит. На балконе второго этажа был огонь. Но люди в квартирах ходили, было видно. И свет был в тот момент, и в комнате на 3-м этаже было открыто окно.

