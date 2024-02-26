ФСБ задержала террористов, собиравших деньги для боевиков в Сирии — видео

В ведомстве сообщили, что на территории 22 регионов России были задержаны 49 пособников террористической сети. Они занимались сбором и перечислением денег на нужды боевиков, которые воюют в Сирии. Кроме того, некоторые из задержанных причастны к распространению в Сети радикальной исламской идеологии, а также к оправданию террористической деятельности.