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ФСБ задержала террористов, собиравших деньги для боевиков в Сирии — видео

Часть задержанных распространяли в Сети радикальную исламскую идеологию

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Всего в 22 регионах РФ были задержаны 49 человек

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Силовики задержали 49 членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ) за финансирование боевиков в Сирии. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что на территории 22 регионов России были задержаны 49 пособников террористической сети. Они занимались сбором и перечислением денег на нужды боевиков, которые воюют в Сирии. Кроме того, некоторые из задержанных причастны к распространению в Сети радикальной исламской идеологии, а также к оправданию террористической деятельности.

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Возбуждены уголовные дела

Видео: ЦОС ФСБ РФ

Источник НГС в силовых структурах подтвердил, что контрразведчики также задержали некоторых из пособников на территории Новосибирской области. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Следственные органы возбудили уголовные дела, по каким именно статьям в Центре общественных связей ФСБ РФ не уточнили.

В середине февраля сотрудники ФСБ задержали главаря этнической банды по делу о вымогательстве. Группировка требовала от торговца с Хилокского рынка почти 3 миллиона рублей.

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НовосибирскФСБСирияТерроризм
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