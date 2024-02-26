ФСБ задержала террористов, собиравших деньги для боевиков в Сирии — видео

Силовики задержали 49 членов международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ) за финансирование боевиков в Сирии. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ России.
В ведомстве сообщили, что на территории 22 регионов России были задержаны 49 пособников террористической сети. Они занимались сбором и перечислением денег на нужды боевиков, которые воюют в Сирии. Кроме того, некоторые из задержанных причастны к распространению в Сети радикальной исламской идеологии, а также к оправданию террористической деятельности.
Источник НГС в силовых структурах подтвердил, что контрразведчики также задержали некоторых из пособников на территории Новосибирской области. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Следственные органы возбудили уголовные дела, по каким именно статьям в Центре общественных связей ФСБ РФ не уточнили.
В середине февраля сотрудники ФСБ задержали главаря этнической банды по делу о вымогательстве. Группировка требовала от торговца с Хилокского рынка почти 3 миллиона рублей.