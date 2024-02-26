«Объезжают по встречке и обочине»: два автомобиля столкнулись на Большевистской — на месте ДТП пробка

Вечером 26 февраля в Новосибирске на улице Большевистской случилось ДТП с участием автомобиля и грузовика. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».
В сообщении сказано, что авария произошла на перекрестке улиц Добролюбова и Большевистской. Судя по видео, на месте ДТП затруднено движение.
— Водители объезжают аварию по встречке и обочине, — сообщили в телеграм-канале.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС, по данным сервиса, на месте происшествия образовалась пробка. Затор наблюдается на Большевистской от остановки «Мелькомбинат» до «Гостиницы Обь», движение затруднено также по Добролюбова от перекрестка с улицей Зыряновская.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.
Несколько дней назад в Новосибирске произошло тройное ДТП. После аварии одна из машин загорелась на дороге.