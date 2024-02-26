Реклама
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 2/10
usd 92.75
eur 100.44
Тема дняНовосибирцы встали в пробку на Большевистской
Все новости
Все новости

«Объезжают по встречке и обочине»: два автомобиля столкнулись на Большевистской — на месте ДТП пробка

Авария произошла вблизи остановки «Гостиница Обь»

2 501

Авария произошла на перекрестке улиц Добролюбова и Большевистской

Поделиться

Вечером 26 февраля в Новосибирске на улице Большевистской случилось ДТП с участием автомобиля и грузовика. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

В сообщении сказано, что авария произошла на перекрестке улиц Добролюбова и Большевистской. Судя по видео, на месте ДТП затруднено движение.

— Водители объезжают аварию по встречке и обочине, — сообщили в телеграм-канале.

Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС, по данным сервиса, на месте происшествия образовалась пробка. Затор наблюдается на Большевистской от остановки «Мелькомбинат» до «Гостиницы Обь», движение затруднено также по Добролюбова от перекрестка с улицей Зыряновская.

На месте ДТП образовались пробки

На месте ДТП образовались пробки

Поделиться

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП и сообщить, есть ли пострадавшие в результате аварии.

Несколько дней назад в Новосибирске произошло тройное ДТП. После аварии одна из машин загорелась на дороге.

По теме

ДТППробкаЗаторБольшевистскаяГИБДДНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter