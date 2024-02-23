Тройное ДТП произошло на улице Большевистской — одна из машин загорелась

Land Rover загорелся после тройного ДТП в Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла днем 23 февраля на улице Большевистской.
— Пожарные потушили возгорание автомобиля при столкновении трех транспортных средств. Огонь ликвидировали за 8 минут, он был в подкапотном пространстве Land Rover, — пояснили в министерстве.
Судя по кадрам, которые опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black», Land Rover врезался в кузов самосвала. На месте помимо пожарных работают медики и сотрудники ДТП. Информация о пострадавших пока не поступала. В отделе пропаганды городского ГИБДД пока не прокомментировали инцидент.
Ранее на Бердском шоссе произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В направлении Бердска из-за происшествия оказалось затруднено движение.