Вылетел на встречку: в Новосибирске произошло массовое ДТП — момент столкновения попал на видео

В Новосибирске на Бердском шоссе утром 20 февраля произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В направлении Бердска весь день из-за происшествия затруднено движение. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Массовое ДТП произошло в 11:50 на Бердском шоссе в направлении Бердска. Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями, — рассказали свидетели происшествия.
На видео автомобиль со встречной полосы сворачивает и врезается в проезжающие автомобили. Водитель машины, чей регистратор зафиксировал аварию, смог увернуться от участников ДТП.
Пока неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие. До сих пор в направлении Бердска затруднено движение. Корреспондент НГС обратился за комментариям ив ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответ ведомства не поступил.
Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска протаранила десяток припаркованных машин в Кировском районе. Маневры попали на видеозапись.