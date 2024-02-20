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Вылетел на встречку: в Новосибирске произошло массовое ДТП — момент столкновения попал на видео

Авария случилась утром 20 февраля на Бердском шоссе

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В аварии пострадало 4 автомобиля

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В Новосибирске на Бердском шоссе утром 20 февраля произошло массовое ДТП с участием четырех машин. В направлении Бердска весь день из-за происшествия затруднено движение. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— Массовое ДТП произошло в 11:50 на Бердском шоссе в направлении Бердска. Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями, — рассказали свидетели происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП попало на видеозапись

Видео: vk.com/act54

На видео автомобиль со встречной полосы сворачивает и врезается в проезжающие автомобили. Водитель машины, чей регистратор зафиксировал аварию, смог увернуться от участников ДТП.

Пока неизвестно, есть ли в ДТП пострадавшие. До сих пор в направлении Бердска затруднено движение. Корреспондент НГС обратился за комментариям ив ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответ ведомства не поступил.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска протаранила десяток припаркованных машин в Кировском районе. Маневры попали на видеозапись.

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