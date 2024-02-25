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СрочноВ Толмачево поступило сообщение о лже-минировании
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«Утверждали, что заминирован»: неизвестные отправили письмо в Толмачево — что говорят в аэропорту

Эвакуация не проводилась

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Как заявили в соцсетях, сообщение поступило ночью 25 февраля.

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В Новосибирске сотрудники аэропорта Толмачево получили сообщение о лже-минировании. Об этом заявил телеграм-канал SHOT, информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе аэровокзального комплекса.

— Да, действительно поступало ложное анонимное сообщение. Все необходимые мероприятия проведены, эвакуация не проводилась, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Как заявил телеграм-канал SHOT, ложное сообщение поступило специалистам ночью 25 февраля.

— Сегодня в третьем часу ночи сотрудникам аэропорта на почту пришло сообщение, в котором анонимы утверждали, что аэропорт заминирован, — сказано в сообщении.


Уточняется, что в результате территорию комплекса проверили, но подозрительных устройств не обнаружили. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу НГС сообщили, что сведения о происшествии не поступали.

В конце января в одну из школ Новосибирска поступило сообщение о лже-минировании. На место прибыли сотрудники полиции.

Сообщение о минированииАэропорт ТолмачевоМВДНовосибирск
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