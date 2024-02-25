«Утверждали, что заминирован»: неизвестные отправили письмо в Толмачево — что говорят в аэропорту

В Новосибирске сотрудники аэропорта Толмачево получили сообщение о лже-минировании. Об этом заявил телеграм-канал SHOT, информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе аэровокзального комплекса.
— Да, действительно поступало ложное анонимное сообщение. Все необходимые мероприятия проведены, эвакуация не проводилась, — сообщили НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Как заявил телеграм-канал SHOT, ложное сообщение поступило специалистам ночью 25 февраля.
— Сегодня в третьем часу ночи сотрудникам аэропорта на почту пришло сообщение, в котором анонимы утверждали, что аэропорт заминирован, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате территорию комплекса проверили, но подозрительных устройств не обнаружили. В пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу НГС сообщили, что сведения о происшествии не поступали.
В конце января в одну из школ Новосибирска поступило сообщение о лже-минировании. На место прибыли сотрудники полиции.