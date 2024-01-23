«Никого не выпускали»: полиция нагрянула в школу из-за сообщения о лже-минировании — звонивший назвал фамилию ученика

В Новосибирске днем 23 января сотрудники полиции пришли в школу №137 в Железнодорожном районе. Как стало известно НГС, в учреждение поступило сообщение о лже-минировании.
Об этом редакции сообщил читатель НГС, ребенок которого обучается в образовательном учреждении.
— Администрация школы закрыла двери и не выпускала учеников, закончивших обучение. Ссылаясь на то, что правоохранительные органы им позвонили, сказали: «Школа заминирована, никого не впускать, не выпускать», — сказал родитель ученика.
Директор школы №137 Ирина Петровская подтвердила НГС, что в учреждение поступило подобное сообщение. Выяснилось, что звонивший назвал фамилию одного из учеников образовательного заведения.
— На служебный номер телефона поступило сообщение о минировании школы. Была названа фамилия ученика, причем из нашей школы, — сказала специалист. — При разговоре с тем, кто звонил, очень интересная информация прозвучала. Такое впечатление было, что звонил ребенок, который просто изменил голос — специальная программа.
Ирина Петровская уточнила, что руководство школы сообщило о ситуации в полицию, на номер 112, а также в Росгвардию, ФСБ и другие организации. Эвакуацию учеников в школе не проводили.
— Осмотр линейным отделом полиции вместе с собакой был произведен. На это время мы не выпускали никого из школы, не впускали. То есть вход был перекрыт, — сказала директор. — Как только дали разрешение на выход, все теперь выходят и заходят. Но только усилен, соответственно, пропускной режим сейчас.
Ирина Петровская сообщила, что в учреждении не проводили эвакуацию учеников из-за рекомендации. Между тем ученик, чья фамилия прозвучала в сообщении о происшествии, в этот момент находился в школе.
— В этот момент этот учащийся нашей школы сидел на уроках. Поэтому это было странно, — сказала директор.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что полицейские проверили помещения образовательного учреждения.
— Ни каких предметов опасных для жизни и здоровья граждан не выявлено, — сообщили в ведомстве.
Накануне в школе №137 провели эвакуацию учеников из-за сообщения о минировании. Из учебного заведения вывели 560 школьников.