«Никого не выпускали»: полиция нагрянула в школу из-за сообщения о лже-минировании — звонивший назвал фамилию ученика

— На служебный номер телефона поступило сообщение о минировании школы. Была названа фамилия ученика, причем из нашей школы, — сказала специалист. — При разговоре с тем, кто звонил, очень интересная информация прозвучала. Такое впечатление было, что звонил ребенок, который просто изменил голос — специальная программа.



Ирина Петровская уточнила, что руководство школы сообщило о ситуации в полицию, на номер 112, а также в Росгвардию, ФСБ и другие организации. Эвакуацию учеников в школе не проводили.

