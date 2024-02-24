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Тема дняKia и Mercedes столкнулись на перекрестке — видео
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«Из машины доставали без сознания»: стали известны подробности ночного ДТП на Титова

Сибирячка проезжала мимо места аварии и слышала хлопок

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Авария случилась в ночь на 24 февраля

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Жительница Новосибирска Екатерина стала свидетельницей ночной аварии на перекрестке Римского-Корсакова и Титова. Девушка рассказала НГС, что в момент ДТП слышала хлопок.

— Я подъехала к светофору со стороны Маркса на Титова. Развернулась, когда по Титова был красный. В момент разворота услышала хлопок. По кольцу поехала обратно и уже увидела, что там авария, — поделилась своей версией Екатерина.

По словам сибирячки, доставать водителя из «Рио» помогал ее друг.

— Он как раз там переходил дорогу. Тоже услышал удар, повернулся — видит искры, «Мерседес» на крыше, «Киа» в заборе начинает гореть. Вытаскивал пострадавшего. Из машины его доставали без сознания — к приезду скорой был в сознании, — утверждает девушка.

Одна из машин перевернулась

Одна из машин перевернулась

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Екатерина уверяет, что ни она, ни ее друг после ДТП не видели на месте водителя «Мерседеса», поэтому каким было его состояние после происшествия, сибирячка не знает.

По информации городской Госавтоинспекции, пострадавшего водителя «Киа Рио» госпитализировали.

Ранее тройное ДТП произошло на улице Большевистской — одна из машин загорелась.

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