«Из машины доставали без сознания»: стали известны подробности ночного ДТП на Титова

— Я подъехала к светофору со стороны Маркса на Титова. Развернулась, когда по Титова был красный. В момент разворота услышала хлопок. По кольцу поехала обратно и уже увидела, что там авария, — поделилась своей версией Екатерина.

По словам сибирячки, доставать водителя из «Рио» помогал ее друг.